Также сообщается об уличных боестолкновениях в Торецке, однако официальных подтверждений пока не поступало

Российская армия постепенно вытесняет украинских военных из населенного пункта Нью-Йорк на Торецком участке в Донецкой Народной Республике. Более половины этого населённого пункта уже под контролем российских сил. Тем не менее, украинские войска продолжают сопротивление.

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В настоящее время артиллерия и авиация России ведут интенсивные обстрелы по позициям сил Киева, используя фугасные авиационные бомбы с умными навигационными системами. Эти боеприпасы стали настоящим ужасом для украинских военных, и они не в силах эффективно противостоять действиям российской авиации в этом плане.

Что касается уличных боёв, то их проводят бойцы 9-й бригады 1-го армейского корпуса. Продвижение по застроенной территории затруднено из-за активного использования украинских FPV-дронов. Российские военные также активно применяют такие беспилотники, которые помогают уничтожать технику ВСУ.





На восточной окраине населённого пункта сжимается полукольцо. Гарнизон украинских формирований, базирующийся в этом районе, не получил указания о выводе войск от руководства, что в очередной раз вызвало критику в адрес главнокомандующего Сырского со стороны депутатов Верховной рады. Основная причина недовольства заключается в том, что кольцо может замкнуться в любой момент, что поставит под угрозу жизни сотен украинских военнослужащих, которые либо будут ликвидированы, либо попадут в плен.

Стоит напомнить, что российские силы начали наступление на Торецк внезапным ударом из Горловки. Это стало неожиданностью для Киева, который не смог оперативно перебросить резервные силы на данное направление. В целом, в Украине активно ищут виновных в том, почему на протяжении длительного времени, когда линия соприкосновения оставалась статичной, не были возведены надёжные укрепления, как в Авдеевке и Марьинке.

Тем временем, российские войска быстро продвинулись и заняли несколько населённых пунктов, таких как Южное и Железное, а в Торецке уже идут уличные боестолкновения, хотя официального подтверждения пока нет. Кроме того, активные действия наблюдаются и на других участках передовой в ДНР, включая продвижение в районе поселка Прогресс в сторону Покровска.