Данное устройство может показывать результаты на уровне современных внутренних накопителей NVMe Gen 4

Накануне компания Sabrent представила первый в мире внешний SSD с поддержкой Thunderbolt 5, предварительно протестировав прототип для определения базовых характеристик будущих внешних устройств хранения данных. Мероприятие прошло чуть менее года после официального запуска Thunderbolt 5, который обеспечил двустороннюю пропускную способность на уровне 80 гигабит в секунду, приблизительно 10 ГБ/с в теории для чтения и записи. В то же время режим TB5 Bandwidth Boost, предназначенный для работы с дисплеями, уменьшает скорость приема до 40 гигабит в секунду, но способен увеличить скорость передачи до 120 гигабит в секунду, что не подходит для внешних накопителей.

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В кратком обзоре от Sabrent приводятся результаты тестирования в CrystalDiskMark, согласно которым скорость работы устройства соответствует внутреннему NVMe Gen 4 диску. Показатели 6 ГБ/с на чтение и 5 ГБ/с на запись нельзя игнорировать, однако, как отметил наблюдатель за первой презентацией стандарта от Intel, существует потенциал для улучшений.





"Мы еще планируем провести некоторые настройки, чтобы оптимизировать эту технологию", - заявил представитель Sabrent.

Хотя пока непонятно, насколько возможно повысить пропускную способность на таком начальном этапе развития твердотельных накопителей Thunderbolt 5, видно, что Sabrent акцентирует внимание не только на этой характеристике. В представленном видео также обсуждаются размеры устройства и его, казалось бы, хорошие термические показатели. Для тех, кто помнит запуск NVMe Gen 4 на настольных ПК, можно заметить, что в это время радиаторы NVMe стали привычным делом из-за беспокойства о перегреве быстрых дисков. Эти опасения были несколько преувеличены на Gen 4, но в Gen 5 действительно стали важной проблемой.