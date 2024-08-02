Всего на данные инициативы должно было быть проинвестировано порядка 1,3 млрд фунтов

Согласно информации от BBC, новое лейбористское правительство Великобритании быстро приняло решение о приостановлении финансирования суперкомпьютера, стоимостью 800 миллионов фунтов, в Эдинбургском университете, а также исследовательского проекта в области искусственного интеллекта за 500 миллионов фунтов. Первый проект был инициирован предшествующим консервативным правительством, в то время как второй олицетворял его стремление поддерживать науку, исследования и инновации, включая лидерство страны в сфере искусственного интеллекта. Критика этого решения поступила от представителей бизнеса и общественных деятелей.

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"Сокращение инвестиций и рост налогов ведут к миграции предпринимателей в США", - заявил основатель Tech Барни Хасси-Йео.

В данный момент в Бристольском университете функционирует один из ведущих в мире суперкомпьютеров - Isambard-AI. Тем не менее, суперкомпьютер Edinburg exascale, по оценкам, обладает производительностью, превышающей его как минимум в 50 раз, что способствует тому, чтобы Великобритания оставалась среди лидеров в области вычислений.

Согласно информации Эдинбургского университета, Exascale даст возможность учёным проводить моделирование различных процессов, проверять научные гипотезы и совершенствовать товары и услуги в сферах, таких как искусственный интеллект, открытие новых лекарств, борьба с климатическими изменениями, астрофизика и современные технологии. При этом, университет был бы готов сотрудничать с правительством для активизации внедрения этой технологии в Великобритании, что позволит максимально использовать её преимущества для промышленности, госструктур и общества.