В фирме считают, что производитель процессоров может отказывать некоторым своим клиентам в возврате проблемных чипов Raptor Lake

Юридическая компания Abington Cole + Ellery, которая фокусируется на коллективных исках и вопросах интеллектуальной собственности, начала расследование проблем, связанных с нестабильной работой процессоров Intel Core 'Raptor Lake' 13-го и 14-го поколений, и рассматривает возможность подачи коллективного иска от имени клиентов Intel.

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Неделю назад Intel сообщила, что некоторые из их процессоров 13-го и 14-го поколения могут демонстрировать сбои из-за повышения напряжения, и что проблема будет устранена с помощью патча, который должен выйти в середине августа. Компания гарантировала выполнение всех запросов на возврат/замену (RMA), что подразумевает замену поврежденных процессоров. Проблема касается не только высококлассных моделей; Intel также указала на сбой в основных процессорах мощностью 65 Вт.

Intel реализует свои основные процессоры по десяткам миллионов единиц, и этот цикл замены может обернуться значительными затратами, если компания выполнит все запросы. Это создает интерес для специалистов в области коллективных исков, которые сейчас стремятся выяснить, насколько полно Intel соблюдает требования по возврату.

"Intel заявила о своем намерении обеспечить RMA для всех тех, кто столкнулся с проблемами, но есть ли подтверждения того, что компания на самом деле выполняет свои обязательства? Случаи, в которых производитель добросовестно соблюдает условия гарантии, стремительно оказываются в судебных разбирательствах", - так прокомментировал адвокат Abington Cole + Ellery в своем посте на Reddit.

Один из клиентов Intel подтвердил, что компания выполнила процесс RMA. Владельцу дефектного процессора нужно было лишь сделать фотографию устройства и отправить её в Intel. После проверки фотографий компания свяжется с ним для получения данных кредитной карты и отправит новый процессор, не дожидаясь возврата неисправного. После получения нового процессора владелец должен будет вернуть старый, и после его поступления Intel вернет средства на кредитную карту. За предварительный процесс RMA предусмотрена плата в размере $25, но также есть опция сначала отправить неисправный процессор.

В настоящее время кажется, что Intel успешно справляется с заменой неисправных процессоров. Однако, недовольные клиенты всё же появляются, и юристы по коллективным искам могут инициировать судебные разбирательства, если найдут достаточное число желающих. В случае успеха они могут добиться компенсаций для владельцев процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколения.