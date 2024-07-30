Согласно заявлению представителей компании, данные продукты превосходят чипы GDDR7 от конкурентов

Компания SK Hynix недавно представила свою новую графическую память GDDR7, которую она называет "самой лучшей в своем сегменте". С рабочей скоростью 32 Гбит/с, она обходит по производительности текущую GDDR6, ограниченную примерно 24 Гбит/с, на 60%. Кроме того, ожидается, что GDDR7 обеспечит 50%-ное улучшение энергоэффективности, что может привести к снижению потребности в энергии и тепловыделению у видеокарт следующего поколения, которые будут использовать эту память.

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Достигнуть такого уровня энергоэффективности удалось за счет новых технологий упаковки. В частности, количество слоев теплоотводящей подложки было увеличено на 50% - с четырех до шести.

Хотя графическая память SK Hynix GDDR7 вызывает оптимизм у производителей видеокарт, Samsung завершила разработку GDDR7 ещё в июле 2023 года. Тем не менее, SK Hynix предлагает большее улучшение энергоэффективности, утверждая о 50% по сравнению с GDDR6, тогда как Samsung говорит о 20%. Micron также представила свои чипы GDDR7, отметив 30%-ный прирост производительности.

SK Hynix намерена запустить массовое производство видеопамяти GDDR7 в третьем квартале текущего года, что позволит компании занять конкурентную позицию среди других производителей, таких как Micron. Корейская фирма пока не анонсировала выборку GDDR7 для своих партнеров, в отличие от Samsung и Micron, однако, можно предположить, что такие шаги уже предприняты. Официальный старт производства GDDR7, намеченный на третий квартал, также указывает на то, что компания, вероятно, завершает или уже завершила последние тестирования.

Кроме игровых решений, SK Hynix рассчитывает на внедрение памяти GDDR7 и в другие сферы, такие как 3D-графика, ускорение искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления и автономные транспортные средства. В свете ожидаемого появления графических карт следующего поколения с GDDR7 в четвертом квартале 2024 года, вероятно, данные чипы можно будет увидеть уже в видеокартах RTX 5000-ой серии.