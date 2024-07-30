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Zelikman
Мошенники пытались использовать технологии ИИ, чтобы обмануть сотрудников Ferrari
Благодаря искусственному интеллекту злоумышленники намеревались выдать себя за главу компании

  Несколько дней назад компания Ferrari стала жертвой мошеннической атаки. Злоумышленники пытались выдать себя за главу бренда Бенедетто Винью, прибегнув к методам искусственного интеллекта и технологии Deepfake. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

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  Один из высокопоставленных сотрудников Ferrari получил подозрительные сообщения в мессенджере, касающиеся якобы важной сделки, для которой нужно было подписать некоторые документы. В профиле отправителя было размещено фото Виньи, однако, номер телефона оказался другим. Злоумышленники объяснили это якобы строгими мерами конфиденциальности.

  После этого последовал телефонный звонок, и голос собеседника был очень похож на голос Виньи. Однако, когда был задан вопрос, касающийся личной информации, известной только самому Бенедетто, мошенники сразу же завершили разговор. Фирма начала внутреннее расследование. Пока неизвестно, была ли эта попытка нацелена на личные финансовые средства руководителей или же на корпоративные активы. Подобные инциденты не редкость для крупных компаний с высокой репутацией.

 

#технологии #искусственный интеллект #мошенники #ferrari
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