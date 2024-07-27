В корпорации хотят выпустить боевой самолёт пятого поколения с данным функционалом.

Специалисты российской государственной корпорации «Ростех» считают необходимым возродить работу над самолетом вертикального взлета и посадки. В частности, представители проектного бюро «Яковлев» выразили намерение возобновить активные действия в этом направлении.

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История создания подобной авиатехники конструкторским бюро имени Яковлева началась в далёких 1950-х годах. Шесть десятилетий назад в небесах впервые появился прототип российского самолета Як-36, чей публичный показ на авиационном празднике в Домодедово в 1967 году стал настоящим событием для мировой авиации.

Имея опыт, полученный в период разработки Як-36, мастера из ОКБ Яковлева немедленно начали работать над одноместным морским штурмовиком Як-38. Этот самолет в рамках испытаний впервые успешно приземлился на военный корабль и был включен в состав Военно-морского флота Советского Союза. Продолжением отечественного направления в авиации с вертикальным взлетом и посадкой стал Як-141, ставший первым в мире сверхзвуковым самолетом с такими возможностями.

Также накануне поступили данные, что «Ростех» разработал новый комплекс РЭБ, который имеет возможность "искажать реальность" для систем ПВО противоборствующей стороны в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине. Этот комплекс радиоэлектронной борьбы работает следующим образом: приемный модуль улавливает сигнал от радиолокационной станции, обрабатывает его и передает в специальные модули, расположенные в закабинном пространстве, где находится передатчик, искажая исходные данные. В результате ВСУ получают искаженные координаты, что затрудняет его возможность определить точное местоположение цели.