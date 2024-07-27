Одновременно с этим происходит сокращение 2D-художников, чьи задачи может выполнять ИИ

Помимо явных рисков, связанных с подделками и фальсификацией информации, многие люди выражают беспокойство по поводу того, что генеративный искусственный интеллект может угрожать их рабочим местам. По данным анонимных источников, в компании Activision Blizzard уже начали происходить незначительные изменения.

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Бывший сотрудник Call of Duty сообщил, что в прошлом году руководство обещало в межделовых заметках использовать искусственный интеллект исключительно для разработки концепт-артов и прочих материалов, которые не попадут в финальную версию игры. Однако, к концу 2023 года Activision выпустила контент, созданный с помощью ИИ, включая скины для персонажей в CoD: MW3. Согласно сообщению, косметический набор Yokai Wraith был создан при помощи генеративного искусственного интеллекта.

В январе Фил Спенсер объявил о сокращении почти 2000 рабочих мест в Microsoft. Хотя детали увольнений не разглашались, другой источник сообщил, что среди уволенных немало 2D-художников. Это указывает на намерение студии внедрять ИИ в процесс создания концепт-артов, особенно учитывая улучшения в технологиях за последний год.

Activision не остановилась на сокращении только сотрудников Call of Duty. Бывший художник Overwatch 2 Лукас Аннунциата в своем Twitter сообщил, что Blizzard уволила свыше половины своей команды экологов-художников. Это касалось не только временных работников и младшего персонала - по его словам, среди уволенных оказались как младшие, так и старшие специалисты.

Прежде чем критиковать Microsoft и Activision Blizzard, стоит помнить, что они не единственные в отрасли, кто рассматривает возможность замены работников искусственным интеллектом или уже тайно осуществляет такие действия. Embracer объявил о своих планах по внедрению ИИ в прошлом месяце, делая акцент на "человекоцентричности" после увольнения 1500 сотрудников с июня 2023 года. Многие другие компании также сокращают рабочую силу, отчитываясь о двузначных процентах сокращений, избегая упоминания о влиянии ИИ. Если студии увольняют талантливых художников из-за того, что ИИ способен создавать приемлемые изображения, ситуация только усугубится с развитием технологий. Сегодня 2D-художники теряют работу, а завтра могут оказаться под угрозой 3D-художники, дизайнеры уровней и программисты.