Об этом рассказал один из крупнейших европейских ритейлеров компьютерного железа.





В ходе интервью с одним из крупных европейских розничных продавцов комплектующих для компьютеров, французское издание выяснило, что уровень возврата процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения в четыре раза выше, чем у их предшественников. Чипы Raptor Lake Refresh 14-го поколения также демонстрируют уровень возврата, который в три раза превышает показатели процессоров Alder Lake 12-го поколения. Это свидетельствует о том, что текущие проблемы Intel могут быть лишь частью более крупной картины.

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По данным Les Numeriques, в 2020 году уровень возврата процессоров AMD составлял всего 1%, в то время как у Intel он достигал 1,75%. Если уровень возврата AMD остался прежним, можно предположить, что процессоры Raptor Lake имеют уровень возврата от 4% до 7%, а Raptor Lake Refresh - от 3% до 5,25%. Однако, стоит отметить, что эти данные касаются только возвратов через розничных продавцов, а не напрямую в Intel.

По информации из французского новостного источника, проблемы Intel касаются ряда чипов: Intel Core i9-14900KF, Intel Core i9-14900KS, Intel Core i9-14900, Intel Core i7-14700KF, Intel Core i7-14700K, Intel Core i9-13900KF, Intel Core i9-13900KS и Intel Core i9-13900K. Это серьезный удар для компании, особенно если коррекция нестабильности чипов скажется на их производительности. Дополнительно, Intel придется заменять все чипы, которые уже получили необратимые повреждения, и, вероятно, ущерб может затронуть большее количество процессоров, чем те, что возвращаются в настоящее время.

Даже в случае успешного разрешения данной ситуации, это может подорвать доверие потребителей, которое Intel накапливала на протяжении многих лет, ведь некоторые компании уже рассматривают переход на процессоры AMD Ryzen 9000. У AMD тоже были сложности: запуск Ryzen 9000 задержали на несколько недель из-за неизвестной проблемы.