По мнению представителей организации, это поможет тщательнее подготовиться к нововведениям

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила отсрочить на год начало индексации утильсбора. Это говорится в письме, направленном РОАД в Минпромторг. Дилеры уверены, что задержка поможет более тщательно подготовить сектор и рынок к новым условиям.

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В РОАД полагают, что перед увеличением утилизационного сбора необходимо сформировать перечень автомобилей и спецтехники, которые не производятся в России. Ранее в Минпромторге уточнили, что проект индексации касается только тех видов техники, которые серийно производятся в России и Белоруссии.

Помимо этого, дилеры считают важным согласовать план поэтапного повышения утильсбора с официально принятой стратегией развития российской автомобильной промышленности до 2035 года. Как утверждают в РОАД, текущая версия стратегии не учитывает ряд важных экономических факторов.

В условиях задержки следует разработать меры для поддержки российского автопрома. Например, ранее в РОАД была озвучена идея о восстановлении программы утилизации. Согласно этому предложению, владельцы старых автомобилей могли бы получить сертификат на приобретение нового транспортного средства, сдав свой старый автомобиль на переработку. В Министерстве промышленности и торговли подтвердили получение данного обращения и пообещали его рассмотреть в установленном порядке.

На сегодня проект повышения утилизационного сбора до 2030 года находится на стадии обсуждения и представлен в виде проектного постановления правительства. В документе указано, что с 1 октября 2024 года начнется увеличение утильсбора, и, например, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров к концу десятилетия он составит 1,174 миллиона рублей.