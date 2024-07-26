Согласно последним отчётам, продажи компании продолжают падать на фоне усиления местных брендов

В июньском отчёте Apple Inc. утратила свою позицию на рынке смартфонов в Китае, уступив ведущие позиции местным компаниям, включая Huawei Technologies Co.

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Согласно данным аналитической компании IDC, объем поставок iPhone в этом регионе снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как конкуренты на базе Android продемонстрировали 11%-ный рост. Таким образом, Apple впервые за последние четыре года выбыла из числа пяти крупнейших производителей телефонов в стране.

Популярность iPhone, который является ключевым продуктом Apple в сфере потребительской электроники, заметно снизилась в этом году в Китае. Для поддержания интереса покупателей ритейлеры и сама компания начали активно предлагать скидки. Вместе с этим местный гигант Huawei возглавил восстановление спроса на альтернативные устройства на базе Android.

Всего несколько месяцев назад казалось, что Apple находится на пути к восстановлению, когда статистика китайского правительства показала увеличение поставок свыше 40% в апреле и мае. Однако, как сообщает IDC, в прошлом месяце объемы поставок снизились из-за сомнений относительно прибыльности у местных партнеров.

Существуют также несоответствия между данными, представленными правительством, и информацией, предоставляемой аналитическими агентствами, такими как IDC. Официальная статистика фиксирует количество смартфонов, зарегистрированных перед продажей в магазинах, тогда как IDC отслеживает реальные поставки к розничным партнерам, что лучше отражает ситуацию с продажами.

В последнем квартале возрождение Huawei, чьи поставки выросли на 50%, и активная конкуренция со стороны таких компаний, как Vivo и Xiaomi Corp., привели к тому, что Apple заняла шестую позицию на рынке, по данным IDC. Это произошло в квартале, когда поставки iPhone по всему миру начали стабилизироваться. Apple представит отчет о своих доходах за этот период 1 августа.