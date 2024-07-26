Проекты включал автономные транспортные средства, в которых отсутствовали руль и педали.

Концерн General Motors принял решение окончательно закрыть проект Cruise Origin, который был приостановлен в ноябре прошлого года. Это беспилотное такси, являющееся полностью автономным транспортным средством без руля и педалей, разрабатывалось компанией Cruise, входящей в GM, с 2020 года. Как сообщает Carscoop, ссылаясь на письмо руководства компании для акционеров, основным фактором прекращения проекта стала юридическая неопределенность.

реклама

Осенью 2023 года у Cruise было отозвано разрешение на тестирование беспилотников на общественных дорогах. Основной причиной этого стали несколько инцидентов с участием роботакси на базе серийных Chevrolet Bolt. В результате GM решила остановить только что запущенное производство микроавтобусов Origin. С тех пор сервис роботакси частично возобновил свою работу, но, как следует из письма генерального директора GM Мэри Барра, проект Origin полностью закрыт.

Разработчикам не удалось разрешить споры с регуляторами, в чем основным препятствием стало отсутствие у Origin полноценного управления в виде руля и педалей. Тем не менее, в GM надеются продолжить развитие сервисов роботакси, перейдя при этом на новую платформу Bolt. Как отметила Мэри Барра, это упростит взаимодействие с контролирующими органами и приведет к снижению операционных затрат.

Кроме того, Илон Маск, глава Tesla, недавно высказался по этому поводу, сообщив, что, по его мнению, настоящая причина приостановки проекта не связана с правовыми вопросами, а заключается в неспособности инженеров GM завершить разработку. Несмотря на то что существующие сервисы автоматизированных такси в США проводят десятки тысяч поездок ежедневно, беспилотные автомобили все еще вызывают недовольство у части населения.