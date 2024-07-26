Сообщается, что данная модель смогла достичь отметки в 108093 балла в многопоточном тесте CPU-Z.

Неаффилированный процессор AMD EPYC 9755 с 128 ядрами установил новый рекорд производительности. Как сообщает источник YuuKi_AnS, данный процессор набрал свыше 108 тысяч очков в многопоточном тестировании CPU-Z, что делает его самым быстрым многопоточным процессором в данной категории на сегодняшний день.

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Процессор AMD EPYC 9755 имеет 128 ядер Zen 5, что позволяет ему обрабатывать до 256 потоков одновременно. Его тактовая частота варьируется от 2,7 до 4,1 ГГц при тепловой мощности в 500 Вт. Показатель в 108093 очка в тесте CPU-Z на 57% превышает результаты предыдущего процессора EPYC от AMD с 128 ядрами Zen 4, который набрал около 68 тысяч баллов.

Кроме того, новый процессор демонстрирует прирост производительности на 73% по сравнению с AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX, обладающим 96 полноразмерными ядрами Zen 4, и на 115% превосходит AMD EPYC 9654. Что касается производительности в одном потоке, процессор EPYC 9755 набрал 653,7 балла - что также неплохой результат, хоть и не впечатляющий. Рекордный результат в CPU-Z для одного потока на данный момент составляет 957 очков, и эта планка принадлежит процессору Intel Core i9-14900KS.

Важно отметить, что ни EPYC 9755 с 128 ядрами архитектуры Zen 5, ни EPYC 9654 с 96 ядрами Zen 4 не входят в число флагманских моделей, поэтому процессору EPYC 9000X еще предстоит проявить свои возможности. Также еще не раскрыт потенциал процессора AMD EPYC 9005 с 192 ядрами Zen 5c.

В контексте заметных преимуществ производительности AMD Zen 5 нельзя не обратить внимание на однопоточную производительность процессоров Ryzen 9000 с 16 ядрами. Судя по утечкам результатов тестирования CPU-Z, Ryzen 9 9950X примерно на 15% быстрее в одноядерном режиме и на 9% быстрее в многопоточном по сравнению с Ryzen 9 7950X, что соответствует ожиданиям AMD по уровню производительности.