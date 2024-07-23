Подразделения приблизились к населённому пункту Максимильяновка, от которого идёт прямая дорога на Курахово





Российские вооружённые силы не прекращают осуществлять наступательные действия в рамках Специальной Военной Операции, одним из направлений которых является Кураховское.

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В ходе эффективных действий армии Российской Федерации, удалось продвинуться в окрестностях Максимильяновки на расстояние до 3,3 километра. Это стало самым значительным сдвигом на восток от Курахово за последние месяцы. Украинская сторона сообщает о уходе своих войск к водохранилищу на реке Волчья.

Максимильяновка - посёлок, с которого открывается прямая дорога на Курахово. Потеря этого населённого пункта станет серьёзным ударом для украинских вооруженных сил в данном районе Донецкой Народной Республики.





Параллельно российские силы не прекращают освобождение улиц в населенном пункте Железное (Артёмово), где до начала 2022 года проживало свыше 4 тысяч человек. Железное находится на восточной окраине Торецка, где также ведутся наступательные действия.

Под контролем российских войск оказалась территория в Железном и его окрестностях шириной порядка 3,5 километра и глубиной до 1 километра. Украинские формирования пытаются удержать важнейшие высоты, чтобы не допустить вход российских сил в Торецк, однако, давление на войска Киева усиливается, атаки происходят с нескольких направлений, в связи с чем ВСУ несут тяжёлые потери.