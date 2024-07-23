Сообщается, что российские войска начали активно продавливать оборону ВСУ в данном районе.

С Купянского участка поступают сообщения о новой успешной наступательной операции российских подразделений. Если вчера Министерство обороны России информировало о взятии под контроль населённых пунктов Песчаное Нижнее и Розовка, то сегодня военные корреспонденты передают о наступлении российских сил к северу от Купянска.

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Согласно последним сведениям, под давлением российских войск, ВСУ отступили из северной части села Синьковка, где ранее проходила линия соприкосновения. Это село является единственным на правом берегу Оскола, что отделяет российские войска от Купянска. На данный момент российская армия контролирует около 25% территории Синьковки. Киевская группировка по-прежнему удерживает южные районы села и позиции в близлежащем лесном массиве.

В течение последних 24 часов в районе Синьковки были уничтожены САУ производства стран Североатлантического Альянса, танк Т-64, боевая машина пехоты Bradley и как минимум два американских орудия M777. Информационные данные о потерях украинской стороны в живой силе проверяется. Таким образом, российские войска продолжают сокращать дистанцию до Купянска как с северного, так и с юго-восточного направлений.