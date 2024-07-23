ИИ-ускоритель для китайского рынка будет существенно уступать самым передовым решениям Зелёного гиганта

Nvidia разрабатывает новую модель графического процессора, ориентированную на китайский рынок, соответствующую экспортным требованиям Соединённых Штатов. По информации Reuters, этот новый GPU станет ответвлением Blackwell B200, который на данный момент является самым быстрым AI графическим процессором компании. Ожидается, что релиз новинки произойдет в следующем году, но её характеристики пока не раскрыты.

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Предварительное название нового чипа — «B20», и он будет распространяться в Китае через компанию Inspur, одного из ключевых партнеров Nvidia в этом регионе. Дебют B20 намечен на второй квартал 2025 года.

Технические детали этого упрощенного Blackwell GPU на данный момент неизвестны, хотя, по всей видимости, он будет позиционироваться как начальный уровень — в отличие от производительного B200. В США существуют строгие правила по экспорту графических процессоров в Китай, основанные на метрике «общая вычислительная мощность» (TPP), которая учитывает TFLOPS и точность вычислений. Текущий лимит составляет 4800 TPP, тогда как Hopper H100 и H200 значительно превышают эту цифру.

Однако, B20 сталкивается с дополнительными ограничениями, так как США вводят норму «плотности производительности» (PD), применимую исключительно к графическим процессорам для центров обработки данных. Для определения PD нужно разделить TPP на площадь кристалла; показатели выше 6,0 подлежат ограничению. Nvidia придется существенно уменьшить производительность B20 или использовать более крупный кристалл, чтобы соответствовать требованиям.