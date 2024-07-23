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Zelikman
«Ростех» передал в войска крупную партию минометов
Среди них модернизированные мобильные 120-миллиметровые минометы 2С12А «Сани», 120-мм буксируемые минометы 2Б11 и 82-мм минометы 2Б24

  Российские подразделения получили крупную поставку минометов, организованную госкорпорацией Ростех. Эта информация была сообщена пресс-службой компании.

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  Ростех усилил выпуск минометов, так как этот тип вооружения востребован в условиях Специальной Военной Операции. Как подчеркнули в корпорации, военнослужащие получили три разные партии орудий: модернизированные мобильные 120-миллиметровые минометы 2С12А «Сани», 120-мм буксируемые минометы 2Б11 и 82-мм минометы 2Б24. Данная поставка осуществлена в рамках государственного оборонного заказа, однако, подробности о ней не раскрываются.

  "Мы передали Министерству обороны очередные партии минометов «Сани», 2Б11 и 2Б24. Все поставленные системы оружия зарекомендовали себя как надежные и эффективные в боевых условиях. В соответствии с требованиями госзаказчика, Ростех увеличивает объемы производства этих минометов", - сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и специальной химии Ростеха.

  Минометный комплекс 2С12А «Сани» создается ЦНИИ «Буревестник», который является частью УВЗ. Этот 120-мм миномет подходит для ведения огня по живой силе и технике противоборствующей стороны, как на открытых позициях, так и в укрытиях. Комплекс включает в себя миномет 2Б11 с калибром 120 мм, колесный ход 2Л81 и транспортное средство на базе автомашины «Урал-43206», оснащенное специализированной лебедкой для загрузки и выгрузки миномета.

  120-мм переносной миномет 2Б11 разработан для ликвидации живой силы и огневых средств с помощью навесного огня. Для стрельбы используются мины с осколочно-фугасным, дымовым, осветительным и зажигательным действием. Время перевода в боевое положение составляет 1,5-2 минуты. Максимальная дистанция стрельбы достигает 7100 м, а скорость - до 15 выстрелов в минуту, расчёт состоит из 5 человек. Вес миномета 2Б11 составляет 230 кг.

  82-мм миномет 2Б24 - это усовершенствованная версия 2Б14-1 «Поднос», разрабатывавшаяся для горных и десантных бригад, а также ВМФ и ВДВ. Его масса - 45 кг, что делает его легко переносимым расчётом. При непрерывной стрельбе его скорострельность достигает 20 выстрелов в минуту, дальность - от 100 до 6000 метров. Расчет также состоит из 5 человек.

#сво #техника #армия #оружие #ростех #боеприпасы #миномёты
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