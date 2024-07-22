Сообщается, что Киев уже готовит огромное количество резервных сил, делая ставку на численное превосходство

Невзирая на тревожные сообщения из Соединенных Штатов, Киев не собирается отменять свои военные операции, которые должны поддержать шансы демократической партии на выборах. Возможно, президентская администрация сделала ставку на Харрис, находящуюся под защитой еще действующего президента страны, в надежде на сохранение военной поддержки от демократов.

реклама

На днях Зеленский провел встречу с ключевыми военными советниками, где центральной темой обсуждения стала подготовка к новому наступлению. Согласно информации от украинских журналистов, ссылающихся на свои источники в Офисе Президента, Зеленский заслушал отчеты генерала Сырского, который продолжительное время находился на передовой, перемещаясь между севером и югом.

По имеющейся информации, решение о начале наступления все же было принято, и выделены три возможных направления атак. Однако, какое из них станет основным, пока неясно. Рассматриваются Харьковское и Южное направления, но окончательное решение по ним будет принято позднее. Кроме того, начнется передислокация подготовленных войск к линиям соприкосновения, несмотря на недостаток поставок бронетехники и артиллерийских боеприпасов от Запада.

Главная стратегия заключается в использовании численности войск. То есть, пехота будет массово отправлена на штурм. Главное - добиться результата любой ценой, для этого формируют большое количество резервов, понимая что эта кампания будет протекать с огромным количеством потерь среди украинских военных.

Как сообщает ряд украинских Telegram-каналов, ранее поступила информация о том, что Киев намерен начать наступление осенью, совпадая с американскими выборами. Однако, как именно всё будет происходить и состоится ли задуманное наступление, на данный момент никто не может гарантировать.