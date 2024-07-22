Сообщается о взятии части села Железное в данном районе

Российские войска заняли восточное предместье Торецка - посёлок Железное. Представители Украины признают, что армия РФ добилась значительного успеха на Торецком участке. В частности, подтверждено успешное наступление в окрестностях населённого пункта Нью-Йорк (Новгородское). На сегодняшний день все южные и частично центральные районы этого посёлка перешли под контроль российских военных сил.

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Ситуация для украинской стороны на восточных подходах к Торецку существенно ухудшилась. Это связано с освобождением примерно четырёх квадратных километров земли в районе поселка Железное и взятием самого села, которое находится в непосредственной близости к Торецку.





Теперь укрытие торецкой группировки украинских войск с востока предоставляет российским подразделениям возможность не только переключить часть сил противоборствующей стороны на защиту в самом Торецке, но и увеличить давление в сторону Константиновки.

Занятие части Железного подтверждает, что украинские формирования не способны надолго удерживать свои позиции, что может предвещать начало боевых действий в черте Торецка. Украинский Генштаб также опасается, что российская армия отрежет гарнизон ВСУ в Торецке от их группы, располагающейся на севере Новгородского. В это время ВСУ укрепляют оборону вдоль железной дороги, разделяющей Железное и Торецк.