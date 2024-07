Компания приняла данное решение на фоне падения спроса на электромобили и политической неопределенности в Соединённых Штатах

Южнокорейская компания LG Energy Solution Ltd. приостанавливает строительство своего третьего завода в сотрудничестве с General Motors Co. в Мичигане из-за падения спроса на электромобили и опасений зарубежных инвесторов относительно возможных политических изменений в США.

Сеульская LG Energy корректирует темпы инвестиций и изучает возможности для более гибкой работы своих производственных мощностей, согласно заявлению, направленному в Bloomberg News в понедельник. Это не свидетельствует о полной приостановке строительства, уточняется в сообщении.

Производители аккумуляторов во всем мире сталкиваются с сокращением продаж на фоне падающего интереса потребителей к электромобилям. Для корейских компаний, особенно, предстоящие президентские выборы в США представляют дополнительную угрозу. Многие из них вложили значительные средства в Северную Америку после принятия президентом Джо Байденом закона о чистой энергии, который поддерживает местное производство электромобилей и уменьшает зависимость от Китая.

Бывший президент Дональд Трамп пообещал отменить законопроект о снижении инфляции и пересмотреть политику Байдена. GM, которая собиралась открыть три завода с LG в США для получения налоговых льгот, также пересмотрела свои планы по производству электрокаров. Гендиректор Мэри Барра сообщила, что GM не сможет произвести миллион автомобилей к концу 2025 года, как планировалось ранее.

Не только компания LG выражает тревогу в связи с высокими капитальными затратами и падением спроса на аккумуляторы. Замедление темпов роста стало "новым кризисом", как отметил Юнхо Чой, генеральный директор Samsung SDI Co., одного из поставщиков для BMW и Stellantis. Samsung SDI уже подписала соглашения по построению двух заводов совместно со Stellantis в Кокомо, штат Индиана, и ещё одного завода с GM в том же регионе.

Другой крупный южнокорейский производитель аккумуляторов, SK On Co., также объявил о чрезвычайной ситуации после значительных убытков в первом квартале. Эта компания является поставщиком для Ford и Hyundai. Ее материнская компания SK Innovation рассматривает меры по улучшению конкурентоспособности SK On, включая возможность объединения с другими подразделениями группы.