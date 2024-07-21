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Zelikman
Российские подразделения сумели занять населённые пункты Розовка и Песчаное Нижнее
Также поступают сообщения о повреждении еще одной американской пусковой установки HIMARS

  Российские силы продолжают наступательные действия почти по всей линии боевого соприкосновения, добиваясь успеха в той или иной степени. В целом, инициатива находится в руках Вооруженных сил Российской Федерации, что признает и украинская сторона: Генеральный штаб украинских вооруженных сил указывает на "критическую ситуацию" в некоторых районах, в частности, в пределах Покровского и Торецкого направлений, где ведут боевые действия подразделения группировки «Центр». Однако местами ВСУ пытаются проводить контрнаступления.

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  На других участках, таких как Купянское направление, также зафиксированы успехи. В ходе операций «Западной» группы было взято под контроль два населенных пункта — Розовка (Андреевка) и Песчаное Нижнее. Российская армия зашла в эти районы ранее, но полная зачистка завершилась только в течение последних дней.

  На Северном направлении в Волчанске и Липцах продолжаются боестолкновения, но значительного преимущества ни одна сторона не достигает. Группировка «Южная» сумела провести наступление в нескольких районах, отражая контратаки ВСУ. Группировка «Центр» не прекращает освобождать населённые пункты, подтверждая оставление Прогресса украинскими силами и продвижение в пригородах Торецка и Нью-Йорка. В зонах проведения операций группировок «Восток» и «Днепр» наблюдается небольшое движение вперед, особенно вокруг Урожайного и Работино.

  Также сообщается, что накануне ракетные удары российской армии нанесли ущерб пусковой установке HIMARS и складу с боеприпасами, что существенно ослабляет потенциал армии Зеленского.

#сво #техника #армия #оружие #himars
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В Харьковской области были поражены два воинских эшелона ВСУ с военной техникой
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