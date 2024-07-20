В тайваньской полупроводниковой компании информацию подтвердили, но не уточнили с чем это связано

Компания Huawei Technologies инициировала судебное разбирательство против MediaTek, обвиняя её в возможном нарушении патентных прав, согласно информации издания Nikkei. Иск был подан в суд Китая и, как предполагается, представляет собой возможность Huawei увеличить финансовые поступления через взыскание лицензионных сборов. Вместе с тем, MediaTek подтвердила факт поданного иска, однако, не раскрыла детали обвинений или конкретные патенты, о которых идёт речь.

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MediaTek является одним из ведущих мировых производителей процессоров для мобильных устройств и электроники. Эта компания уже поставляла системы на чипах для некоторых моделей телефонов Huawei. Среди клиентов MediaTek находятся знаменитые бренды, такие как Amazon, Samsung, Oppo, Sony, Vivo и Xiaomi, многие из которых осуществляют свои операции в Китае. Запрет на продажу её процессоров в Тянься может негативно отразиться на бизнесе MediaTek в целом. Информация о деталях судебного процесса и о сумме компенсации, которую требует Huawei, пока остаётся неизвестной.

Согласно источникам, иск, поданный Huawei, направлен на получение лицензионных выплат, которые помогут финансировать их текущие исследования и разработки. Компания обладает значительным количеством патентов на стандарты, особенно в сфере технологий 5G, которая составляет около 20% всех глобальных патентов. С 2021 года Huawei активно увеличила свои усилия по получению роялти, подписав лицензионные соглашения с ведущими автопроизводителями Европы, такими как BMW, Mercedes Benz и Volkswagen Audi Group. В 2022 году компания заработала 560 миллионов долларов на лицензионных отчислениях, и около 200 фирм, включая Amazon, Samsung и Oppo, в настоящее время платят за использование её технологий.

Huawei не впервые участвует в судебных разбирательствах по вопросу взыскания роялти. В 2014 году она подала иск против T-Mobile, затем в 2016 году против Samsung, а в 2020 году против Verizon из-за мобильных патентов. В 2022 году компания также обратилась в суд на Amazon и Netgear из-за патентов Wi-Fi 5 и 6, а также подала иск против Stellantis, требуя лицензионные выплаты за использование её патентов в автомобилях Citroen, Fiat, Peugeot и Opel.