Приложение UTN SE позволит эмулировать архитектуры x86, PPC и RISC-V в 32-битном и 64-битном вариантах

Компания Apple разрешила наличие первого эмулятора персонального компьютера в своем магазине приложений всего через несколько недель после его выпуска, что вызвало недоумение у разработчиков. Программа под названием UTM SE является ретро-эмулятором ПК, способным эмулировать архитектуры x86, PPC и RISC-V в 32-битном и 64-битном вариантах для запуска старых программ и с поддержкой графического режима VGA.

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Согласно описанию в AppStore, пользователи могут запускать готовое ПО или создавать собственные конфигурации с нуля. Приложение теперь доступно бесплатно для iPhone, iPad и Mac Pro. Хотя эмуляция имеет свои плюсы, UTN SE не совсем соответствует ожиданиям разработчика. В идеале, он должен использовать JIT-компиляцию для динамической компиляции кода во время выполнения. Однако Apple рассматривает это как потенциальную угрозу безопасности и не разрешает это.

Чтобы обойти это ограничение, команда разработчиков создала многопоточный интерпретатор, который, хоть и работает, но медленнее, чем JIT. Поэтому в названии UTM SE "SE" расшифровывается как "медленная версия".

OMG Ubuntu отмечает, что для старых операционных систем проблема с отсутствием JIT не так критична, так как они были созданы для менее мощного оборудования. С более новыми операционными системами, требующими больше ресурсов, ситуация сложнее. У разработчиков есть несколько удобных руководств, которые помогут пользователям начать работу с предпочитаемой ОС, но им потребуется иметь свое собственное установочное ISO для Windows.

Apple только недавно приняла решение разрешить наличие эмуляторов ретро-игр в AppStore. Ранее, единственным способом запустить такое программное обеспечение на устройствах Apple было их дополнительное загрузка на джейлбрейкнутые устройства. Одним из первых приложений, воспользовавшихся новой возможностью, стал эмулятор Nintendo Delta, который быстро стал одним из лучших бесплатных приложений. И даже спустя примерно три месяца он все еще находится на 35-ой позиции в чартах развлечений. В то время как utm se занимает 22-ое место в том же чарте развлечений.