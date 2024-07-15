Новая стоимость данного гибридного внедорожника составляет почти 14,5 миллиона рублей. Ранее он оценивался в 16 миллионов

Компания «МоторИнвест» представила обновленный прейскурант на автомобиль M-Hero. Сейчас стоимость этого пятиметрового гибрида составляет 14 490 000 рублей, что на 1,5 миллиона меньше, чем в феврале при запуске на российском рынке. Действует специальное предложение со скидкой до 31 июля, количество машин, участвующих в акции, ограничено.

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M-Hero, известный как Mengshi 917 в Китае, продается в России через дилерскую сеть бренда Voyah, дистрибьютором которого является «МоторИнвест». Автомобиль доступен в единственной комплектации, включающей три экрана и проекционный дисплей, акустику Dynaudio с 16 динамиками, двухзонный климат-контроль, кожаную и деревянную отделку, электрорегулировку, подогрев, вентиляцию и массаж для всех сидений, адаптивный круиз-контроль и другие водительские ассистенты. Также можно приобрести экспедиционное оборудование за отдельную плату, включая багажник на крыше с лестницей, вспомогательное освещение и электрическую лебедку.

Автомобиль оснащен тремя электромоторами - одним спереди и двумя сзади, общая мощность составляет 816 лошадиных сил и 1050 Нм. Для зарядки батареи емкостью 65 кВт-ч в движении используется ДВС-генератор. На полном баке можно проехать до 750 километров по циклу WLTP. M-Hero весом 3160 кг разгоняется до сотни за 6 секунд. Среди других технических характеристик - адаптивная пневмоподвеска, полностью управляемое шасси, блокировки межколесных дифференциалов и «режим краба» для езды по диагонали.

В Китае в прошлом месяце стал доступен для заказа специальный вариант M-Hero под названием Dragon Armor. Этот автомобиль имеет дополнительные улучшения для бездорожья, включая силовой обвес, оригинальные колеса с грязевыми шинами, крепления для инструментов на кузове, экспедиционный багажник и лебедку. Цена такого внедорожника начинается от 768 тысяч юаней, или 9,2 миллиона рублей, что на 130 тысяч юаней больше, чем базовая модель.