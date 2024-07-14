Сообщается, что в скором времени данная модель, уже с гибридной силовой установкой, будет выпущена на рынок

В модернизированном кроссовере Haval H6, который является четвертым поколением модели, появится гибридная версия с возможностью зарядки от электросети. Первые изображения и характеристики этой модификации с наименованием Hi4 уже появились в базе китайского министерства промышленности и информатизации. По данным Car News China, рыночный дебют данного гибрида запланирован на сентябрь.

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Судя по первым фотографиям, внешне плагин-гибрид не будет отличаться от бензиновой версии H6, которая уже доступна для покупки в Китае с прошлого месяца. Габариты новой модификации Hi4 такие же: 4703x1886x1730 мм, а колёсная база составляет 2738 мм. Вес снаряженной версии составляет 1950 кг, а полной - 2385 кг.

Гибридная установка нового Haval H6 базируется на 1,5-литровом атмосферном двигателе мощностью 116 лошадей. Батарею поставляет компания SVolt. Подробности о электромоторе, батарее и запасе хода пока не разглашаются. К примеру, предыдущая модель Haval H6 PHEV, появившаяся в 2022 году, общей мощностью в 326 лошадиных сил и крутящим моментом 530 Нм способна проехать до 110 километров в режиме электротяги.

Обновленный Haval H6 в Китае предлагается с двигателями объемом 1,5 литра и мощностью 184 лошадок или 2 литра и мощностью 238 лошадей, с двумя видами коробок передач и передним или полным приводом. Цены на этот кроссовер начинаются от 117 900 юаней, что приблизительно 1. 43 миллиона рублей.

Следующей новинкой Haval для российского рынка станет H9 второго поколения. Этот внедорожник будет доступен с двигателем объемом 2 литра мощностью 218 лошадиных сил или с дизельным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с., которые будут комбинироваться с восьми- и девятиступенчатыми автоматическими коробками передач соответственно. В обоих случаях привод будет полным, с понижающей передачей и блокировками межосевых дифференциалов.