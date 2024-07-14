Данное изделие в перспективе может использоваться в военных целях

Всего за 15 месяцев команда GE и её партнеры разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Благодаря своей двухрежимной архитектуре прототип GE выходит за пределы обычных прямоточных воздушно-реактивных двигателей, работая на низких скоростях, что расширяет его область применения.

реклама

Исследовательская группа GE Aerospace достигла этого, внедрив систему вращающегося детонационного сгорания (RDC) - детонационную волну, распространяющуюся по кольцевому каналу, через который подаётся топливо и воздушная смесь. Испытания начались в марте 2024 года, и результаты обнадёживают, так как прототип продемонстрировал трёхкратное увеличение расхода воздуха по сравнению с демонстраторами гиперзвуковых технологий.

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - это тип воздушно-реактивного двигателя, который требует поступательного движения для подачи воздуха. В отличие от турбореактивных двигателей, используемых в коммерческих самолётах, которые работают за счёт сжатия воздуха турбиной, а затем его смешивания с топливом для сгорания.

Вице-президент и генеральный менеджер по бизнесу и технологиям Edison Works в GE Aerospace, Марк Реттиг, отметил, что надёжные характеристики технологии открывают новые возможности для развития, фокусируясь на продолжении испытаний и демонстрации технологии согласно плану создания интегрированных высокоскоростных силовых установок. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели наиболее эффективны при сверхзвуковых скоростях от 3 до 6 махов и исходно использовались в ракетах в 1960-х годах.

Хотя эти высокоскоростные решения имеют перспективы в экспериментальных технологиях и оборонных заказах, они не планируют заменять турбореактивные двигатели в коммерческой авиации.