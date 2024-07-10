По словам представителей организации, проблема заключается в задержках, связанных с платежной системой

Поставки транспортных средств и запасный частей из Китайской Народной Республики могут быть прерваны из-за задержек в проведении платежей. Такую точку зрения высказал президент организации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции, посвященной результатам первой половины 2024 года.

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Подщеколдин сообщил, что его фирма столкнулась с трудностями в оплате товаров из Китая, решить которые она не может уже второй месяц подряд. По его мнению, средства "застревают и не возвращаются". При этом глава РОАД подчеркнул, что ситуация с задержками является довольно новой, и никто пока не смог эффективно поработать с этой проблемой.

В настоящее время в Российской Федерации действуют четыре банка из КНР, а в Китае - всего один российский. По словам Подщеколдина, при попытке осуществить перевод средств в Китай они уходят со счетов, но затем деньги замораживаются. Для решения данной сложности он предложил активизировать развитие новых платежных систем, а также работать над открытием новых филиалов российских банков в Китае и китайских банков в Российской Федерации. Иначе в страну будет поставляться меньше транспортных средств, и их цены будут продолжать расти.

По окончанию июня китайские бренды заняли 80 процентов премиального сегмента российского рынка автомобилей. За год этот показатель увеличился на 20 процентов.