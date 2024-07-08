Работникам запрещено эксплуатировать в рабочей зоне гаджеты на Android, включая Huawei

Как сообщает издание Bloomberg, корпорация Microsoft объявила своим работникам в Китайской Народной Республике о том, что с осени им необходимо будет иметь исключительно устройства Apple Inc. на работе, лишившись возможности использовать устройства на операционной системе Android.

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Исходя из полученных внутренних документов, компания в скором времени потребует от своих работников, на материковом Китае, перейти на iPhone для проверки личности перед началом работы на корпоративных компьютерах. Этот шаг, включенный в программу Microsoft Secure Future Initiative, затронет большое количество людей по всей Поднебесной и направлен на обеспечение использования менеджера паролей Microsoft Authenticator и приложения Identity Pass всеми работниками.

Согласно меморандуму, весь штат компании с устройствами на базе Android, включая устройства Huawei и Xiaomi, получит iPhone 15. Компания предлагает возможность забрать iPhone в различных центрах по всей стране, включая Гонконг, где доступны услуги Google.

Между тем, акции Microsoft и Apple выросли менее чем на 1% перед открытием бирж в Нью-Йорке. Акции Microsoft закрылись на 1,5% выше $467,56, а акции Apple поднялись на 2,2% до $226,34 в пятницу. Акции Alphabet Inc. упали менее чем на 1% перед открытием бирж после того, как ранее закрылись на 2,6% выше $190,60. Акции Xiaomi упали примерно на 1% в понедельник в Гонконге.

Microsoft не делала публичных объявлений по этому поводу. Это может снова привлечь внимание к вопросу использования iPhone в Китае - чувствительному вопросу в условиях геополитического конфликта между Пекином и Вашингтоном. С прошлого года все больше компаний и органов поддерживаемых правительством КНР требуют от своих работников прекратить использовать иностранные устройства на работе.