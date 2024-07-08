Вместе с этим, на 108 тысяч рублей выросла и цена новых машин данной серии

АвтоВАЗ пересмотрел цену на универсал Lada Granta Cross. После последнего увеличения цен в мае, модель была представлена в шести комплектациях, начиная от 1 012 000 рублей. Теперь же доступны только две комплектации, некоторые опции исключены, а самая дорогая версия Granta Cross теперь оснащена 90-сильным двигателем. В результате, стартовая цена увеличилась на 108 000 рублей.

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Сейчас Lada Granta Cross доступна в комплектациях Comfort'24 и Quest'24, с двигателями мощностью 90 и 106 лошадиных сил. Стоимость начинается от 1 120 000 рублей. В новых комплектациях были удалены возможности регулировки ремней безопасности и водительского сиденья по высоте. Комплектация Comfort'24 получила центральный замок. Таким образом, в настоящее время Granta Cross продается только в версиях текущего модельного года, отличающихся от 2023 года наличием ABS и соответствием нормам «Евро-5» вместо «Евро-2».

Ранее было объявлено, что Lada Granta в скором времени представит полную комплектацию "Люкс", прототипы которой уже проходят испытания. Внешние отличия включают противотуманные фары и уникальные колесные диски, а в базовую комплектацию войдет мультимедийная система Enjoy Pro, до сих пор доступная только как дополнительная опция.

Вместе с этим, на российский рынок приходит всё больше китайских брендов, а те которые уже успели закрепиться в регионе, начинают предлагать новые модели автомобилей.