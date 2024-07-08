По подразделениям ВСУ постоянно работают авиация и артиллерия

Штурмовые отряды группировки войск "Север" не прекращают боевые действия на направлениях Волчанска и Липцев, существенных изменений за минувшие 24 часа не произошло. В районе Волчанска российские войска смогли продвинуться в направлении реки Волчья. Эту информацию приводят несколько Telegram-каналов.

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По данным источника, в боевых действиях в Волчанске сохраняется напряженная обстановка, несмотря на сопротивление украинских формирований, российские войска смогли продвинуться в районе многоэтажных домов и на юг. Киев пытается перебросить силы с южной части города на север, но российская артиллерия препятствует форсированию реки Волчья без значительных потерь. За сутки отражено семь попыток ВСУ форсировать реку.

Интенсивные боестолкновения происходят в районе населенного пункта Старица, где украинская сторона предприняла попытку отрезать российские войска на левом берегу Северского Донца, чтобы препятствовать развитию их успеха на пути к Бугроватке, где создана опорная точка. Киев вывел на поле боя подразделения ССО, однако, все атаки были отражены.

На Липцевском направлении основные боевые действия происходят в районе населенного пункта Глубокое. Войска ВСУ совершили четыре атаки мелкими отрядами, все они были отбиты. Активно применялись артиллерия, тяжелые огнемётные системы, беспилотники. Авиация атаковала местоположение 12-й бригады нацгвардии авиабомбой ОДАБ-1500. Информации о потерях киевских формирований нет.

На днях украинские ресурсы сообщили о якобы вытеснении армии России с позиций в северной части Глубокого, однако, эта информация оказалась несоответствующей действительности, поселок остается под контролем России.