Сообщается, что было заключено соглашение с фирмой Doublejump.Tokyo, специализирующейся на NFT

Ubisoft подписала контракт с Doublejump.Tokyo для своего проекта в области NFT-игр, Champions Tactics: Grimoria Chronicles, невзирая на слабые показатели этого рынка. Это продолжение программы Quartz от Ubisoft по работе с NFT, запущенной несколькими годами ранее.

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Сотрудничество Ubisoft с DJT не должно вызывать удивлений. Уже в конце прошлого года Ubisoft объединилась с Immutable, еще одной фирмой в сфере NFT, имеющей серию из трех игр NFT. Так как все эти проекты основаны на применении NFT, логично, что и игры, разрабатываемые Ubisoft, будут основаны на этой технологии и теперь будут разработаны совместно с DJT, также с упором на наличие NFT.

Это может изменить суть программы Quartz от Ubisoft в области NFT, которая была представлена в конце 2021 года. В то время Ubisoft утверждала, что Quartz останется базовой инфраструктурой, однако, сотрудничество с новыми партнерами из Web3 вводит изменения в этот план.





В трейлере игры нет данных о том, как будут использоваться NFT в Champions Tactics, хотя сотрудничество с DJT, вероятно, позволит им интегрировать блокчейн в игру в наиболее полном объеме. Вероятно, рекламируемые "тысячи уникальных героев" будут представлены в виде NFT.

Подробности об игре будут раскрыты на Doublejump.Tokyo Post 3 июня, где можно будет найти ссылки на официальный сайт, трейлер и Discord. Блокчейн "Home Verse", используемый в Champions Tactics и управляемый DJT, сертифицирован Oasys. Кроме того, фирма работает с такими компаниями, как quare, Bandai Namco и Sega, в их NFT-проектах, которые, однако, не достигли большого успеха.