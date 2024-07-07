Корпорация Armoured Vehicle Nigam Limited хочет получить лицензию от российского разработчика

Корпорация Armoured Vehicle Nigam Limited из Индии планирует приобрести лицензию на выпуск многоцелевого бронированного автомобиля 4х4 K-53949 "Тайфун-К", который был создан фирмой "Ремдизель" из России.

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"Тайфун-К" представляет собой бронированное транспортное средство с увеличенной защитой от мин, предназначенное для перевозки пехоты и грузов. Этот бронеавтомобиль может конкурировать на индийском рынке с другими моделями, такими как ASLV от Mahindra и LAMV от Tata, которые также участвуют в тендере на закупку 800 единиц военной техники.

Ключевые требования к участию в тендере включают высокую мобильность, современную защиту и большую грузоподъемность. По уверениям представителей компании, "Тайфун-К" отвечает всем критериям. На сегодняшний день армия Индии уже приобрела легкие бронированные автомобили ASLV от компании Mahindra Defence Systems в количестве 1300 единиц за 126,5 миллионов долларов с поставкой в течение 4 лет и Kalyani M4 4x4 для использования в сложных погодных условиях и на труднопроходимой местности в рамках срочных закупок.

"Тайфун-К", как и другие бронированные автомобили от AVNL, может быть оснащен удаленно управляемой башней, на которой могут быть установлены различные виды оружия, включая пулеметы калибра 7,62 мм, 12,7 мм и 14,5 мм, а также 30-мм автоматические гранатометы. Броня автомобиля обеспечивает защиту от пуль калибра 14,5 мм и может выдерживать взрывы мощностью до 10 кг под колесами и 8 кг под днищем. Недавнее обновление включает установку решетчатой брони для улучшения защиты от реактивных гранат и дронов.