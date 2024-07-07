Также в военном ведомстве заявили и о поражении РЛС "Жираф".

Минобороны подтвердило поражение двух зенитно-ракетных комплексов "Patriot" и радиолокационной станции "Жираф" в Одесской области. Информация была предоставлена в официальном заявлении военного ведомства.

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Накануне российские вооруженные силы провели удары ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер" по обнаруженным целям в окрестностях населённого пункта Южное Одесской области, уничтожив одну РЛС и два комплекса "Patriot". Процесс наведения ракет на цели и контроль попаданий осуществлялся российским разведывательным беспилотником.

"Оперативно-тактическим комплексом "Искандер" были уничтожены две пусковые установки ЗРК "Patriot" и радиолокационная станция "Жираф" в районе населенного пункта Южное в Одесской области", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.

Командующий ВВС Вооруженных сил Украины Олещук пытался представить данные о попаданиях как уничтожение макетов ЗРК, однако видеозаписи показали вторичный взрыв боеприпасов на пусковых установках, и украинские ресурсы уже начали критиковать его за ложь.

В последнее время российская армия все чаще наносит удары высокоточным оружием по обнаруженным беспилотниками целям. Согласно сообщениям украинских источников, российские беспилотники спокойно проникают в глубину территории ВСУ и направляют ракеты на определенные цели, в то время как украинская противовоздушная оборона не в состоянии предотвратить такие действия.