Новый Bios позволит добиться лучшей производительности и стабильности от будущих процессоров Ryzen 9000.

Gigabyte начала выпускать новые версии прошивок для собственных материнских плат на сокете AM5, поддерживающие перспективные процессоры AMD Ryzen 9000, а также улучшающие их функционал. Сообщения в социальной сети X(Twitter) указывают на то, что новый BIOS от Gigabyte с крайней версией AGESA от AMD включают улучшения скорости работы для чипов Zen 5. Эти патчи вышли как раз к моменту, когда пользователи готовятся к старту продаж AMD Ryzen 9000.

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Обновление AGESA 1.1.7.0 вышло в апреле и первоначально поддерживало чипы Zen 5. За последнее время AGESA 1.2.0.0a улучшило стабильность Ryzen 9000. Точного содержания обновления 1.2.0.0a от Gigabyte пока нет. Компания лишь утверждает, что их патчи улучшают производительность Ryzen 9000.

Gigabyte была первой компанией, предложившей обновления BIOS AGESA 1.2.0.0a для своего модельного ряда. MSI и Asrock пока эксплуатируют AGESA 1.2.0.0, предлагая бета-версии обновлений BIOS для своих продуктов под сокет AM5, ASUS до сих пор работает на AGESA 1.1.7.0. Вероятно, другие бренды в скором времени также предложат обновления BIOS с поддержкой AGESA 1.2.0.0a. Однако, хорошо то, что все основные производители плат уже имеют поддержку Zen 5 в своих BIOS. Не факт, что абсолютно все 600-ые модели имеют опцию AGESA 1.1.7.0, но большая часть из них может обновиться без проблем.

Новейшие камни Ryzen 9000 будут использовать сокет AM5 от AMD. Эти чипы основаны на архитектуре Zen 5, обещающей улучшенную на 16% производительность по сравнению с Ryzen 7000. Пользователи смогут использовать их на новых платах с чипсетом X870 или на существующих платах серии 600 с подходящим патчем для поддержки Zen 5.