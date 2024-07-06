Уже в скором времени сервис должен будет начать свою работу

Недавно компания Epic Games объявила, что ее платформа для загрузки игр на устройства IOS успешно прошла проверку со стороны Apple, хотя не без определенных трудностей. Основатель Fortnite заявил, что Apple задержала запуск магазина Epic из-за того, что его кнопки слишком напоминали кнопки в официальном App Store.

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Epic утверждает, что Apple отклонила их заявку из-за того, что кнопки для установки приложений и совершения покупок были схожи с кнопками Apple. Epic обвинила Apple в нарушении закона о цифровых рынках Европейского союза, что принудило Apple разрешить стороннюю загрузку и использование альтернативных каналов распространения программного обеспечения на своих устройствах.

Информация от Techcrunch гласит, что Apple работает с Epic над решением этой проблемы и уже утвердила стороннюю версию Fortnite для IOS, однако, магазин Epic для игры пока не одобрен. Apple подчеркнула в своих правилах обслуживания, что альтернативные магазины приложений не могут быть слишком похожи на официальные.

Fortnite и магазин Epic готовы к скорому возвращению на IOS в Европе, однако, регуляторы и другие разработчики продолжают выражать недовольство в отношении соблюдения Apple положений закона о цифровых рынках. Epic и Spotify критикуют политику и условия компании для сторонних приложений.

Эти положения стали объектом одного из двух расследований Европейского союза против Apple. Одно расследование касается правил членства разработчиков, которые привели к запрету Epic в марте. Другое расследование показало, что Apple нарушила закон о цифровых рынках, ограничив способы информирования клиентов о вариантах оплаты, что может обернуться штрафом в размере 38 млрд долларов. Если другие политики Apple будут признаны незаконными, штраф может быть удвоен.

Тем временем огороженный сад Apple остается неизменным за пределами Европы. В Японии, Южной Корее и нескольких штатах США были изучены ограничения Apple на распространение приложений и обработку платежей, однако, ничего сопоставимого с законом о цифровых рынках Европейского союза не было предложено. После решения американского судьи в 2021 году, Fortnite от Epic была доступна на IOS только через потоковую передачу через браузер.