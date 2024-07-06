Сообщается, что военные постепенно наступают в районе посёлка Дружба

Военные силы России продолжают наступление в направлении Торецка. Атака осуществляется по нескольким направлениям, включая фланги, чтобы не дать киевской группировке сконцентрировать свои силы в районе Торецка и Новгородска.

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Украинские военные корреспонденты отмечают продвижение армии России в пригороде Торецка - поселке Дружба, который находится на северо-востоке и граничит с посёлком Кирово, часть которого также под контролем российских войск. За последние 24 часа российские подразделения продвинулись к северо-востоку от Торецка на 600 метров. Боестолкновения идут в посёлке Дружба и по всему восточному периметру Торецка.

Параллельно с этим украинская линия обороны продавлена на ряде участков в районе Новгородска. Западные средства массовой информации отмечают, что Вооруженные силы Украины не смогли удержать оборону, несмотря на многолетнюю подготовку. Со словам экспертов, при сохранении темпов наступления российские вооружённые силы могут охватить Торецк с востока, севера и юга уже на следующей неделе. Это даст возможность продвигаться с юга к городу Константиновка, который является важным центром логистики на Донбассе для войск администрации Зеленского.

Также стало известно, что российские военные вновь ударили по позициям украинских сил в данном районе авиабомбами и артиллерией. В ВСУ признают, что главной опасностью на передовой являются боеприпасы типа ФАБ-1500.