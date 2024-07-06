По мнению экспертов, в настоящий момент сроки окупаемости ИИ-проектов вызывают вопросы

Несмотря на существенные вложения в технологии ИИ от крупнейших корпораций, доходы от них пока не приносят ожидаемых результатов, показывая большой разрыв в ценности ИИ для пользователей. Эксперт Дэвид Кан от Sequoia Capital утверждает, что фирмам, занимающимся ИИ, необходимо иметь доход примерно 600 млрд долларов в год, чтобы окупить свои затраты на, такую инфраструктуру как дата-центры.

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В минувшем году некоторые компании, включая Nvidia, Amazon Web Services, Google, Meta и Microsoft, направили огромные вложения в технологии ИИ для создания приложений, как например ChatGPT от OpenAI. При этом, вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. Дэвид Кан считает, что существует опасность формирования финансового пузыря.

Кан делает простой расчет: сначала он удваивает доход от Nvidia для покрытия общих расходов на инфраструктуру ИИ, после чего удваивает эту сумму для учета прибыли клиентов. Поставщики облачных услуг, включая Microsoft, активно инвестируют в оборудование для дата-центров. Прогнозы показывают увеличение спроса на процессоры Nvidia H100/B200, что может привести к новому дефициту продукции.

OpenAI, эксплуатирующая инфраструктуру Microsoft Azure, продемонстрировала значительный рост выручки. Однако, инвестиции в оборудование ИИ по-прежнему растут. Даже оптимистичные прогнозы доходов крупных корпораций от ИИ не соответствуют реальности, по мнению Кана. Он указывает на огромный разрыв между ожиданиями и реальностью.