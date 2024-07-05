По информации экспертов, в настоящий момент китайский бренд Neta работает над получением ОТТС

Автопроизводитель из Китая, компания Neta, которая принадлежит Hozon Auto, готовится к выходу на российский рынок. Новости о планах компании сообщили эксперты «Известия», ссылаясь на заявление вице-президента Hozon Auto Чжоу Цзяна. По его словам, уже начался процесс подготовки электромобилей Neta к российским условиям.

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В настоящее время в Hozon Auto проводится анализ климатических особенностей в России и оценивается соответствие их электромобилей. По заявлению представителя компании, инженерам Neta предстоит определить, как нужно приспособить автомобили к потребностям российских покупателей. Несмотря на это, Чжоу Цзян сообщил о начале получения ОТТС. Пока не назначены дата выхода Neta на российский рынок и предполагаемый модельный ряд.

Под брендом Neta в Китае выпускаются автомобили различных типов кузова, с электрическими и гибридными двигателями. По мнению издания "China auto", наиболее вероятным вариантом для дебюта будет кроссовер Neta X, который имеет длину 4,6 метра и колесную базу 2,77 метра. Для российского рынка он будет оснащен мотором мощностью 163 лошадей на передней оси и двумя вариантами батарей с запасом хода до 500 километров.

При выходе Neta X на российский рынок он станет прямым конкурентом "Москвича 3е", похожим по характеристикам. На "Авто.ру" аналогичные электромобили, ввезенные неофициально, стоят от 2,99 до 3,13 миллиона рублей.

Спрос на электромобили в России пока невелик, но постепенно растет. В первой половине 2024 года было продано 5266 электромобилей, что на 133% больше, чем в 2023 году. Однако, по результатам мая продажи в этом сегменте увеличились по сравнению с прошлым годом, но в двое сократились по сравнению с предыдущим месяцем.