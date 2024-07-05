Сообщается, что группировки украинской армии были поражены артиллерийскими расчетами армии России

Отряды подразделений "Север" не прекращают сражения с украинскими формированиями на территории Харьковской области, наблюдаются столкновения. Тем не менее, по информации различных Telegram-каналов, за минувшие 24 часа не произошло существенных изменений на этом направлении.

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Группы "Бесстрашных" ведут наступление в Волчанске, войска продвигаются в частном секторе, невзирая на сильное сопротивление украинских формирований. Боестолкновения продолжаются по всему городу, руководство украинских вооруженных сил активно пытается перебрасывать резервы через Волчью. Артиллерия, сумела предотвратить 5 попыток прорыва, эффективно отработав по силам ВСУ.

Расширение плацдарма в районе посёлка бугроватка продолжается, российские бойцы сумели преодолеть Северский Донец. В настоящее время военные силы группировки "Север" окопались в окружающем лесном массиве. В районе Липцев киевская группировка совершила несколько атак на посёлок Глубокое с разных сторон силами до роты и одним БТР. Все атаки были отражены, военные смогли захватить пленных из состава 92-й ОШБр ВСУ.

Аналитики отмечают относительное затишье на данном участке, где украинская сторона не в состоянии совершать сильные атаки, а армия России не начинают наступление. Одновременно с этим указывается, что Киев старается активизировать боевые действия, чтобы президенту Зеленскому было о чем рассказать на саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне.