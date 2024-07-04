Государственная корпорация продолжает наращивать сотрудничество с Индией в различных областях, включая оборонную промышленность

Государственная корпорация "Ростех" через "Рособоронэкспорт" наладила изготовление боеприпасов 3ВБМ17 "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии. Эти боеприпасы нужны для уничтожения бронированной техники с комбинированной защитой и выпускаются в рамках программы Make in India. Боеприпас "Манго" калибра 125 миллиметра разработаны для использования пушками танков Т-72 и Т-90, которые составляют основу боевой техники на службе в индийской армии.

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Со слов директора корпорации Сергея Чемезова, Ростех имеет богатый опыт взаимодействия и сотрудничества с другими странами в сфере оборонной промышленности. Многие проекты включают в себя передачу технологий и обмен опытом. Такое сотрудничество способствует развитию своего производства у стран-партнеров и является важным преимуществом "Ростеха" ведущего поставщика военных изделий. Компания уже сумела реализовать ряд подобных проектов с Индией, включая выпуск ОБТ Т-90, боеприпасов "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом и еще несколько программ. Для повышения степени локализации выпуска боеприпасов "Манго" в Индии также есть планы по запуску производства пороха на местном уровне.

"Мы завершили ключевой этап российско-индийского партнёрства в соответствии с проектом Make in India и "Самодостаточная Индия". "Рособоронэкспорт" успел подготовить к запуску главные мощности для производства боеприпасов "Манго" на территории Индии. Это позволяет индийской стороне освоить переданную технологию и организовать собственное производство", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Работа корпорации в Индии - пример успешного индустриального сотрудничества, где реализованы совместные прокраммы для всех типов вооруженных сил с высоким уровнем сотрудничества между компаниями двух государств.