Однако, в целом продажи электромобилей упали из-за снижения спроса в последние месяцы

Продавцы китайских электромобилей в мае сохранили свою долю на уменьшающемся рынке электромобилей Европы, ожидая введения новых пошлин, которые предназначены для защиты местных автопроизводителей от дешевого импорта.

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Согласно информации от аналитической компании Dataforce, компании, такие как BYD Co., удержали 8,7% от общего объема продаж электрических автомобилей, что примерно соответствует прошлогодним показателям. Китайские компании оказывают давление на европейских производителей, представляя новые доступные модели. Общий объем поставок упал на 12% до 13,390 автомобилей, что немного больше, чем снижение спроса на полностью электрические модели в регионе.

В последнее время переход на электромобили в Европе снизился: продажи полностью электрических автомобилей в мае уменьшились на 11% и теперь они составляют лишь 14% рынка легковых автомобилей в регионе. Тем не менее, автомобили на аккумуляторах все еще занимают рынок, поскольку ЕС постепенно переходит к прекращению продаж транспортных средств, работающих на топливе, к середине следующего десятилетия.

Именно здесь китайские производители видят возможность завоевать прибыльный экспортный рынок: более дешевые аккумуляторы и щедрая государственная поддержка предоставляют им преимущество перед компаниями, такими как Volkswagen, Stellantis и Renault. Поддержка китайских производителей со стороны государства привела Пекин на грань торговой войны с ЕС, а затем Китай угрожал ответными мерами, после ввода 48-процентных пошлин со стороны Европейских стран. Согласно консультантам в области автомобильной промышленности JATO Dynamics, тарифы также затронут модели китайского производства, включая внедорожник BMW iX3, Dacia Spring от Renault и Model 3 от Tesla. В целом, почти 40% электрических автомобилей, проданных в Европе, были сделаны в Китае.

Хотя китайские бренды сохраняют долю на рынке, они не смогли избежать спада спроса на электромобили в Европе. Продажи MG в регионе упали на 34% в мае по сравнению с прошлогодним периодом, согласно отчетам от JATO.