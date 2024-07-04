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Zelikman
Шольц дал гарантии, что Германия не втянется в конфликт на Украине
Но вряд-ли эти гарантии чего-то стоят.

  На своём выступлении перед членами правительства канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц был вынужден ответить на ряд вопросов о Специальной Военной Операции России. Депутат Гезине Лётч спросила у Шольца, сможет ли он дать гарантии, что Германия не вмешается в противостояние на Украине.

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  Шольц уверенно ответил, что он готов гарантировать это. Он,  как лидер страны,выступает за то, чтобы Германия не принимала участие в этом противостоянии между Российской Федерацией и Украиной.

  Можно сделать выводы, что в германской политике пытаются убедить самих себя, что Берлин не будет противостоять России. Это происходит на фоне того, что генералы Министерства обороны Германии обсуждали возможные удары по Крымскому мосту. Поставки оружия, финансирование, разведывательные данные для Киева, подготовка украинских формирований, открытие филиала немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall для выпуска оружия и его применения против российских войск, наличие немецких добровольцев и военных инструкторов в зоне боевых действий – всё это не считается для Шольца и его коллег доказательствами участия Германии в вооруженном конфликте.

   На фоне таких действий западных правительств, они даже пытаются убедить обычных сограждан в том, что боевые действия протекают исключительно между двумя странами. При этом, всё чаще звучат призывы высокопоставленных представителей Бундесвера, готовиться к возможному конфликту с Россией и необходимости нарастить свои вооруженными силы.

#россия #сво #политика #армия #германия #шольц
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