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Zelikman
За 2 июля ВКС России несколько раз атаковали военные объекты в Харькове
Сообщается, что удары наносились корректируемыми авиационными бомбами.

  За сегодняшний день по нескольким объектам в городе Харьков были совершены авиационные удары боевыми самолётами Российской Федерации. Эту информацию распространяют военные корреспонденты и средства массовой информации Украины.

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  Согласно данным источников, Воздушно-Космические силы России в ходе новой атаки на Харьков использовали корректируемые авиационные бомбы, один из видов управляемых авиационных средств поражения. С их помощью были атакованы военные объекты в городе. С местности сообщают о мощных взрывах в областном центре. Было зафиксировано как минимум два удара по территории города. Подробности о целях, на которые направлялись авиационные удары российских войск, пока не раскрываются. Однако, следует отметить, что Харьков является крупным промышленным центром Украины с множеством военных предприятий.

  Помимо этого, учитывая близость Харькова к линии боевого соприкосновения, город является важным местом для украинских сил. Здесь расположены штабы и пункты базирования бригад ВСУ и формирований иностранных добровольцев. Возможно, что целью ударов были именно подобные объекты с военной техникой и личным составом украинской армии.

  Ранее поступала информация о разрушительных прилётах в Полтавской области, где в городе Миргороде располагается один из ключевых, с точки зрения стратегической значимости, военных аэродромов Военно-Воздушных сил Украины. Таким образом, контрольные удары по военным целям на захваченных Киевом территориях продолжаются ежедневно.

#сво #техника #армия #авиация #вкс #удары #харьков
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