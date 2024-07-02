Neta S начнёт продаваться на рынке Китая в августе, а позже будет представлена и в других странах

Автомобильный бренд Neta, принадлежащий компании Hozon Auto, анонсировал свой первый универсал в начале этого года, однако никаких подробностей не разглашалось. По информации Carnewschina, электромобиль был раскрыт фотошпионами - опубликованы снимки пятидверного автомобиля без какого-либо маскировочного покрытия. Также известно, что Neta S будет представлен в виде электромобиля и гибрида, и самая мощная версия будет обладать 504 лошадиными силами. Стартовая цена ожидается на уровне 150 тысяч юаней, что примерно 1,7 миллиона рублей, а начало продаж запланировано на август.

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Дизайн передней части универсала почти полностью совпадает с одноименным седаном, однако, имеет небольшое различие - лидар между крышей и лобовым стеклом. Внешне универсал немного напоминает модели Porsche по типу кузова. Размеры универсала составляют 4980х1980х1480 миллиметров с колесной базой в 2980 миллиметров, что значительно приближает его к четырёхдверному варианту. Предполагается, что вместе с универсалом появится обновленная версия платформы Shanghai.

По шпионским фотографиям интерьер пятидверки не отличается от салона седана. В нем также присутствует D-образное рулевое колесо и три экрана различной диагонали. Тем не менее, в универсале немного изменен дизайн центрального тоннеля. Базовые версии Neta S будут оснащены одним электромотором мощностью 272 лошадиных сил на задней оси, а в гибридной версии его дополнит генератор объёмом 1,5 литра и мощностью 95 лошадей. Самая дорогая версия универсала будет иметь два электромотора с общей мощностью 504 лошадки.

В начале продаж универсалы Neta будут доступны только в Китае, но в дальнейшем планируется расширить сбыт и на экспорт. Скорее всего, новинка быстро окажется и на рынке Российской Федерации.

Также на рынке ожидается появление универсала бренда Zeekr с выходом на рынок в 2025 году. Этот автомобиль будет более вместительной версией существующего седана 007 от компании.