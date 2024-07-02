Данная сеть будет использоваться для удаленных задач, искусственного интеллекта и машинного обучения

Пентагон улучшает свои способности в высокопроизводительных вычислениях (HPC), превращая свои суперкомпьютеры в облачный сервис. После двухлетнего периода создания прототипов два коммерческих поставщика переделывают свою технологию в полноценное коммерческое предприятие.

реклама

Отдел оборонных инноваций Министерства обороны (DIU), запущенный в 2015 году, назван "инновационным экспериментом". DIU сотрудничает с программой модернизации высокопроизводительных вычислений (HPCMP), которая управляет ресурсами суперкомпьютеров для привнесения инноваций в использование высокопроизводительных компьютеров в армии США.

Сейчас есть стремление превратить суперкомпьютеры США в облачный сервис, предоставляющий удаленный доступ для научных исследований и анализа данных. Несколько коммерческих поставщиков присоединились к проекту в рамках инициативы DIU по созданию коммерческих решений в 2022 году. В конечном итоге Министерство обороны заключило два контракта на разработку прототипов новых возможностей HPC-облака.

DIU выбрало масштабирование и параллельные процессы для выполнения задач. У двух компаний есть опыт переноса суперкомпьютеров в облако, что позволило увеличить вычислительные мощности HPCMP без дополнительных затрат. Новый облачный суперкомпьютер объединит центры суперкомпьютерных ресурсов HPCMP и несколько поставщиков облачных услуг, создав надежную сеть для аналитиков и исследователей Пентагона для удаленных задач, искусственного интеллекта и машинного обучения. Данная сеть будет действовать как "единая согласованная экосистема".

DIU заявляет, что новая облачная сеть позволит исследователям Министерства обороны использовать их локальные HPC-ресурсы, что ранее было невозможно. Идея использования облачного суперкомпьютера в активных военных мероприятиях еще не обсуждалась, но американские военные, обладающие соответствующими техническими навыками, смогут найти применение для этого нового ресурса.