У подразделений ВС РФ не осталось преград для подхода к окраинам города с востока

В последнем информационном отчёте российское ведомство обороны объявило о взятии войсковыми подразделениями поселка Степовая Новосёловка. Этот населённый пункт находится на территории Харьковской области и был последним препятствием на пути российских войск, идущих к Купянску.

реклама

После освобождения Степовой Новосёловки перед российскими воинами открывается путь в направлении к восточным окраинам Купянска, который является важным логистическим узлом на востоке Харьковской области. Южнее дороги Степовая Новосёловка - Петропавловка располагается всего одно небольшое поселение, Песчаное, находящееся в низине по сравнению с окружающими холмами. На севере же таких населённых пунктов нет вовсе.

Украинские войска, потеряв контроль над Степовой Новосёловкой, пытаются удержаться на холмах вдоль автомобильной дороги, не имея возможности обороняться в сёлах (как уже было сказано, на пути к пригородам Купянска их нет). Стоит отметить, что холмы вне населённых пунктов - последний шанс украинских формирований противостоять наступлению Вооружённых сил России на этом направлении.





Командование украинских вооруженных сил осознает, что в случае потери холмов (обозначены жёлтыми треугольниками на карте) к западу от Степовой Новосёловки, российская армия вскоре сможет подойти к Купянску с юго-востока. В таком случае войска в пригороде Купянска окажутся в оперативном окружении, поскольку российские подразделения идут к Купянску и с севера.