Генеральный штаб украинских сил пытался переправить по железной дороге на Харьковское направление колонну танков

Второй авианалёт на украинские военные колонны произошло в тылу украинской армии в течение последних 24 часов. По информации, полученной от российских источников, уже два военных конвоя были атакованы ракетами комплекса ОТРК "Искандер-М".

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Согласно полученной информации, во время проведения воздушной разведки беспилотные аппараты отдельной бригады "Гром" обнаружили еще один военный конвой украинских формирований, движущийся в сторону Харьковской области. Предварительно сообщалось о перемещении танков Leopard по железной дороге. Данные о конвое были переданы командованию, после чего последовал удар ракетой ОТРК "Искандер-М".

"В процессе операции взаимодействующими подразделениями с помощью ОТРК "Искандер-М" было нанесено огневое поражение", - сообщают информационные ресурсы.

По данным российских источников, это уже вторая атака за сутки на военные конвои, причем первая произошла в Запорожской области. В то же время некоторые эксперты утверждают, что удар был нанесен по конвою с танками Т-64 в Вольнянске.

Тем временем в окрестностях Харькова был атакован пункт базирования украинского национального батальона "Кракен", запрещенной на территории России террористической организации. Данную информацию раскрыл координатор николаевского подпольного сопротивления Сергей Лебедев.

"В 16:25 в пригороде Харькова, возле Основянского озера, произошел инцидент. Жители Харькова утверждают, что напали на базу нацбатальона "Кракен", где проходили тренировки и обучение украинские военные, - заявил Лебедев.