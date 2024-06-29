Также сообщается об успешном продвижении российской армии в районе Часов Яра

В ночной период с 28 на 29 июня Вооруженные силы России осуществили комбинированную атаку, нанося удары по объектам, находящимся под контролем украинских формирований. Информация о взрывах на территории Винницкой области поступила от ряда местных источников. По последним данным, целью стал логистический центр Вооруженных сил Украины, где в момент прилётов находилась боевая техника.

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Также ночью были проведены атаки по военной инфраструктуре в Николаевской области. Были уничтожены места базирования морских беспилотников украинских вооруженных сил и центры подготовки персонала ВСУ. Были атакованы склады оружия в Ильичевске. Туда не прекращают поступать военные поставки из стран Североатлантического Альянса.

Удары были нанесены по укреплениям украинских вооруженных сил в Харьковской области с применением различных калибров фугасных авиабомб с модулями наведения и корректировки. Один из таких ударов привел к поражению подразделений добровольческих отрядов Киева, переброшенных в район Липцов.

Параллельно с этим поступает информация о продвижении российской армии в сторону канала Северский Донец-Донбасса – южнее Калиновки.







