Сообщается, что новая техника должна будет играть роль истребителя танков

Сегодня был представлен демонстрационный образец новой самоходной артиллерийской установки 8x8 калибром 105 миллиметров на Тайване, который призван играть роль противотанкового оружия и, по всей видимости, создан на основе перспективного боевого модуля Clouded Leopard II.

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Планируется, что после испытаний прототипа D2 будет разработана модификация D3, завершение тестирования которой запланировано на следующий год. На данный момент были изготовлены два предварительных варианта D1 и D2 в период с 2019 по 2023 год. Институт NCSIST отвечает за разработку башен, а вооруженные силы за корпуса.

Несмотря на успешные результаты испытаний, тайваньская армия запросила внести изменения, включая уменьшение высоты прототипа с 3,3 метра до 3 метров. Предполагается, что модель D3, учитывающая этот запрос, завершит цикл тестирования к 2025 году.

Калибр новой САУ соответствует 105 миллиметрам танков M60A3 и CM11 для упрощения логистики. В процессе испытаний прототип D2 продемонстрировал возможность пробивать стальную плиту толщиной 500 мм на расстоянии 2 километра с бронебойными оперенными подкалиберными снарядами. Планируемый ресурс ствола составляет от 800 до 1000 выстрелов. Дополнительное вооружение включает сопряженный 7,62-мм пулемет и ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.

Экипаж состоит из 4 человек. Камеры обеспечивают обзор во всех направлениях. Система обзора позволяет работать в различных погодных условиях, обнаруживая технику на расстоянии 2000 метров и личный состав на расстоянии 1200 метров. Скорость передвижения превысит 100 километров в час. На данный момент в тайваньской армии используется бронетехника Clouded Leopard собственного производства в нескольких вариантах. Новая модель Clouded Leopard II, вероятно, служит базой для новой самоходной артиллерийской установки.

По мнению военных, имеющаяся гусеничная техника не пригодна для операций в прибрежных зонах, на пляжах и в речных долинах. В военном командовании считают, что колесная техника с максимальной скоростью более 100 км/ч обеспечит лучшую мобильность.