В данном регионе против компании не вводили заградительных пошлин, но имеется масса серьезных конкурентов среди местных производителей

Компания BYD Co., китайский производитель электромобилей, представила свой третий электрический автомобиль в Японии в попытке завоевать рынок, на котором преобладают гибриды и местные бренды.

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Электрический седан Seal был выпущен в продажу по цене 5,28 миллиона йен, что равно примерно 33 тысячам долларов, с аккумулятором емкостью 82 киловатт-часа, со скидкой на первые 1000 проданных единиц. Вариант с полным приводом будет стоить 6,05 миллиона йен.

Продажи BYD оставались слабыми с момента появления на японском рынке, где компания конкурирует с популярностью гибридов и предпочтением к отечественным брендам, таким как Toyota Motor Corp.

В 2023 году BYD продал всего 2206 автомобилей, что значительно меньше, чем 34 000 проданных единиц Sakura от Nissan Motor Co., самого популярного электромобиля в Японии. В целом продажи автопроизводителя упали на 26% в апреле по сравнению с годом ранее и на 28% в мае.

Увеличение присутствия на рынках, таких как Япония, становится более важным для китайских производителей электромобилей, учитывая растущую враждебность в Северной Америке и Европе. США ввели пошлины свыше 100% на китайские электромобили, фактически блокируя их въезд в страну, а Канада планирует последовать этому примеру. Европейский союз предложил повысить пошлины на китайские электромобили до 48% позже в этом году.

"Наша цель - стать ведущим поставщиком электромобилей в Японию", - заявил президент BYD Auto Japan Ацуки Тофукудзи, добавив, что компания планирует выпускать новую модель в Японии каждый год.

В настоящее время BYD управляет 55 дилерскими центрами по всей стране. Планируется достичь 90 центров к концу 2024 года и 100 к концу 2025 года.